Aerolíneas de EE. UU. activan medidas de apoyo tras repentino cierre de Spirit Airlines

El gobierno y las aerolíneas de Estados Unidos se movilizaron el sábado (02.05.2026) para ayudar a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca.

En bancarrota desde agosto de 2025, por segunda vez en menos de un año, y paralizada por el alza vertiginosa del precio del combustible para aviones, Spirit anunció el sábado la cancelación de todos sus vuelos y el cierre gradual de sus operaciones.

Spirit, que contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, no logró concretar con éxito un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022 -Frontier Airlines y JetBlue Airways- anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora.

JetBlue aumentó a su vez sus vuelos desde Fort Lauderdale, Florida. La mayoría de las aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.

Gobierno promete reembolso de pasajes

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró el sábado por la mañana a los pasajeros que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que "los fondos se han reservado".

De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.

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