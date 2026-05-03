Aerolíneas de EE. UU. activan medidas de apoyo tras repentino cierre de Spirit Airlines
Spirit anunció el viernes el cese de sus operaciones, tras fracasar un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.
El gobierno y las aerolíneas de Estados Unidos se movilizaron el sábado (02.05.2026) para ayudar a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca.
En bancarrota desde agosto de 2025, por segunda vez en menos de un año, y paralizada por el alza vertiginosa del precio del combustible para aviones, Spirit anunció el sábado la cancelación de todos sus vuelos y el cierre gradual de sus operaciones.
Spirit, que contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, no logró concretar con éxito un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.
American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022 -Frontier Airlines y JetBlue Airways- anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora.
JetBlue aumentó a su vez sus vuelos desde Fort Lauderdale, Florida. La mayoría de las aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.
Gobierno promete reembolso de pasajes
Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró el sábado por la mañana a los pasajeros que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que "los fondos se han reservado".
De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.
El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.