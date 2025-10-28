Acusado de matar a ex primer ministro japonés se declara culpable, tres años después

El hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe se declaró culpable este martes, tres años después del asesinato a plena luz del día, durante un acto electoral en el oeste nipón.

Tetsuya Y., de 45 años, admitió ante el tribunal haber disparado mortalmente contra Abe con una pistola casera durante un discurso de campaña para 2022. "Todo es cierto", declaró ante el tribunal. El acusado se enfrenta a cargos de asesinato y violación de las leyes de armas de fuego de Japón.

El atacante tiró contra Abe por sus vínculos con la Iglesia de la Unificación. El ex primer ministro nipón recibió un disparo con una pistola mientras participaba en un mitín cerca de una estación de tren en la ciudad occidental de Nara el 8 de julio de 2022.

Tetsuya Y. fue arrestado inmediatamente después del tiroteo y declaró a la Policía que atacó a Abe por sus vínculos con la Iglesia de la Unificación, con sede en Corea del Sur, a la que culpó de la ruina financiera de su familia.

Afirmó que su madre fue presionada para donar alrededor de 100 millones de yenes (658.054 dólares, unos 564.366 euros) a la Iglesia de la Unificación, considerada una secta en Japón, lo que llevó a la ruina a su familia.

La rama japonesa de la Iglesia de la Unificación reconoció que la madre del perpetrador era miembro, y añadió que Abe, aunque no era miembro, había apoyado a la iglesia en la promoción de la paz.

Los críticos llevan mucho tiempo calificando a esa iglesia de secta y cuestionando el origen de su financiación.

Se espera que el juicio en Nara concluya a mediados de diciembre, según la agencia de noticias Kyodo.