Actor británico Russell Brand es acusado de violación

Las acusaciones, que Brand niega, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos The Sunday Times y The Times, y el programa de televisión Channel 4 Dispatches. En la investigación, que ha durado un año, una mujer alegó que Brand la violó contra la pared en su casa de Los Ángeles. Fue tratada en un centro de atención a personas violadas ese mismo día, según los registros médicos. En mensajes de texto que escribió a Brand horas después, ella le dijo que se había sentido asustada y que "cuando una chica dice no es que no". A lo que él respondía que "lo sentía mucho".