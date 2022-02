Activistas por el clima alemanes anuncian que bloquearán aeropuertos

El grupo de activistas climáticos alemanes "Rebelión de la última generación" anunció este domingo (20.02.2022) que comenzará a bloquear puertos y aeropuertos si el Gobierno no accede a sus demandas y aprueba una ley que prohíba a las grandes cadenas de supermercados desechar productos que todavía se pueden consumir.

El colectivo ha protagonizado durante las últimas semanas sesenta protestas por todo el país que le han supuesto más de doscientas detenciones, pero ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones pretende ahora causar interrupciones de carácter "masivo" para aumentar la presión. En su propuesta, la iniciativa se refiere a Francia, donde ya existe tal ley.

"Si el Gobierno no se manifiesta, paralizaremos las infraestructuras que son susceptibles de ello", advirtió una portavoz, Carla Hinrichs, en una rueda de prensa este domingo de la que se hicieron eco medios alemanes. Hinrichs no quiso especificar qué aeropuertos podrían verse afectados como parte de las protestas, que comenzarán a partir de este lunes, aunque subrayó que el grupo "no quiere poner a nadie ni siquiera en mínimo peligro".

El grupo comenzó el pasado 24 de enero a cortar carreteras, incluida la autovía que circunvala Berlín, con activistas que pegaron sus manos al asfalto. También descargaron estiércol an la entrada del Ministerio de Agricultura y alimentos descartados frente al de Justicia. La titular de Medio Ambiente, la verde Steffi Lemke, expresó en un principio simpatías ante las acciones de "desobediencia civil" del grupo, aunque tras las críticas recibidas precisó que el corte de carreteras no es un método de protesta legítimo.

Uno de los cofundadores de 'Ende Gelände', una iniciativa similar contra las minas de carbón, Tadzio Müller, abogó en el dominical FAS por el uso del "sabotaje pacífico", que incluiría, entre otras cosas, la destrucción de plantas industriales. Müller habló de una "ley de emergencia climática". "Estamos ante una crisis que está poniendo en entredicho la capacidad de la especie para sobrevivir en el planeta".