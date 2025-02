Activan protocolo de defensa planetaria ante asteroide “asesino de ciudades”

Una explosión colosal en el cielo, liberando energía cientos de veces mayor que la bomba de Hiroshima. Un destello cegador casi tan brillante como el Sol. Ondas de choque lo suficientemente poderosas como para arrasar todo en kilómetros a la redonda.

Puede sonar apocalíptico, pero un asteroide recién detectado, casi del tamaño de un campo de fútbol, ahora tiene más de un 1 % de probabilidades de chocar contra la Tierra en aproximadamente ocho años.

Tal impacto tiene el potencial de causar devastación a nivel de ciudad, dependiendo de dónde golpee. Los científicos aún no están en pánico, pero están observando de cerca.

Asteroide 2024 YR4: primeras observaciones

"En este momento, es 'prestemos mucha atención, obtengamos todos los recursos que podamos para observarlo'", dijo a AFP Bruce Betts, científico jefe de La Sociedad Planetaria.

Denominado 2024 YR4, el asteroide fue avistado por primera vez el 27 de diciembre de 2024 por el Observatorio El Sauce en Chile. Basándose en su brillo, los astrónomos estiman que tiene entre 130 y 300 pies (40-90 metros) de ancho.

Para Nochevieja, había llegado al escritorio de Kelly Fast, oficial interina de defensa planetaria en la agencia espacial estadounidense NASA, como un objeto de preocupación.

"Recibes observaciones, luego desaparecen de nuevo. Este parecía tener el potencial de permanecer", dijo a AFP.

Activación de la red mundial de defensa planetaria

La evaluación de riesgo siguió aumentando, y el 29 de enero, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), una colaboración global de defensa planetaria, emitió un memorando.

El asteroide 2024 YR4 ha sido clasificado en el nivel 3 de la escala de impacto de Torino. Esta clasificación ha activado la red mundial de centros dedicados a la protección planetaria.

"Se estima que el asteroide 2024 YR4 probablemente tenga un tamaño superior a 50 m y una probabilidad de impacto superior al 1 % en un momento dado dentro de los próximos 50 años. Por tanto, cumple todos los criterios necesarios para activar los dos grupos de reacción ante asteroides avalados por la ONU: la IAWN y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG)", se lee en un comunicado de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Evaluación del riesgo y próximos pasos

El SMPAG, presidido por la ESA, se reunirá la próxima semana en Viena para determinar los próximos pasos, según detalló IFL Science. Si el riesgo de impacto se mantiene por encima del umbral del 1 %, formularán recomendaciones a las Naciones Unidas, incluida la posibilidad de una misión con un impactador cinético.

Según los últimos cálculos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, hay un 1.6 % de probabilidad de que el asteroide golpee la Tierra el 22 de diciembre de 2032.

Si golpea, los posibles sitios de impacto incluyen el este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, el Océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el Sur de Asia, según establece el memorando de IAWN.

Trayectoria y probabilidades

2024 YR4 sigue una órbita altamente elíptica de cuatro años, oscilando a través de los planetas interiores antes de dispararse más allá de Marte y hacia Júpiter. Por ahora, se está alejando de la Tierra. Su próximo paso cercano no llegará hasta 2028.

"Las probabilidades son muy buenas de que no solo no golpeará la Tierra, sino que, en algún momento en los próximos meses o años, esa probabilidad llegará a cero", dijo Betts.

Un escenario similar se desarrolló en 2004 con Apophis, un asteroide que inicialmente se proyectó que tenía un 2.7 % de probabilidades de golpear la Tierra en 2029. Observaciones posteriores descartaron un impacto.

Del extintor de dinosaurios al asesino de ciudades

El impacto de asteroide más infame ocurrió hace 66 millones de años, cuando una roca espacial de seis millas de ancho desencadenó un invierno global, exterminando a los dinosaurios y al 75 % de todas las especies.

En contraste, 2024 YR4 cae en la categoría de "asesino de ciudades".

"Si lo pones sobre París o Londres o Nueva York, básicamente arrasas toda la ciudad y algunos de los alrededores", dijo Betts.

La mejor comparación moderna es el Evento Tunguska de 1908, cuando un asteroide o fragmento de cometa de 30-50 metros explotó sobre Siberia, derribando 80 millones de árboles en 770 millas cuadradas (2.000 kilómetros cuadrados).

Al igual que ese objeto, se espera que el 2024 YR4 explote en el cielo, en lugar de dejar un cráter en el suelo.

"Podemos calcular la energía... usando la masa y la velocidad", dijo Andrew Rivkin, astrónomo planetario del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins.

Para 2024 YR4, la explosión de una detonación aérea equivaldría a alrededor de ocho megatones de TNT, más de 500 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Si explota sobre el océano, el impacto sería menos preocupante, a menos que ocurra cerca de una costa provocando un tsunami.

Preparación y estrategias de defensa planetaria

Las buenas noticias, enfatizan los expertos, es que tenemos mucho tiempo para prepararnos.

Rivkin dirigió la investigación para la misión DART de la NASA en 2022, que logró desviar exitosamente un asteroide de su curso usando una nave espacial, una estrategia conocida como "impactador cinético".

En aquella misión, el objetivo era alterar la órbita de Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos, y la misión fue un éxito rotundo. Era la primera vez que la humanidad modificaba la trayectoria de un cuerpo celeste, y el cambio en la órbita del asteroide fue realmente mayor de lo esperado.

El asteroide objetivo no representaba ninguna amenaza para la Tierra, lo que lo convertía en un sujeto de prueba ideal. "No veo por qué no funcionaría" de nuevo, dijo. La pregunta más importante es si las principales naciones financiarían tal misión si su propio territorio no estuviera bajo amenaza.

Alternativas y medidas de contingencia

Existen otras ideas más experimentales. Los láseres podrían vaporizar parte del asteroide para crear un efecto de empuje, desviándolo de su curso. También se ha teorizado sobre un "tractor gravitacional", una nave espacial grande que lentamente aleja al asteroide usando su propia atracción gravitacional.

Si todo lo demás falla, el largo tiempo de advertencia significa que las autoridades podrían evacuar la zona de impacto.

"Nadie debería estar asustado por esto", dijo Fast. "Podemos encontrar estas cosas, hacer estas predicciones y tener la capacidad de planificar".