6% de las muertes en Países Bajos son por eutanasia

Países Bajos registró 10.341 casos de eutanasia en 2025, un 3,8% más que el año anterior y superando por primera vez el umbral del 6% del total de fallecimientos en el país, según publicaron este jueves las Comisiones Regionales de Control de la Eutanasia (RTE).

Además, las solicitudes de eutanasia motivadas por una enfermedad psiquiátrica bajaron un 21% en 2025, hasta 174 casos, frente a los 219 de 2024, y ninguno de ellos corresponde a menores de edad, lo que rompe la tendencia al alza registrada en años anteriores por casos de trastornos psiquiátricos.

Casi tres cuartas partes de los pacientes, el 74,7%, superaban los 70 años, y más del 85% del total de los 10.341 casos padecían enfermedades físicas graves, principalmente cáncer, trastornos del sistema nervioso, enfermedades pulmonares o afecciones cardiovasculares.

El número de notificaciones de eutanasia en relación con la cifra total de fallecimientos el año pasado pasó del 5,8% al 6%.

En 499 casos, la eutanasia se aplicó a pacientes con alguna forma de demencia, y la comisión tramitó 11 expedientes relativos a personas que habían perdido la capacidad de formular su solicitud en el momento de practicarles la eutanasia, que se llevó a cabo amparada por una declaración anticipada de voluntad.

Un adolescente de entre 12 y 18 años figura entre los fallecidos. La legislación neerlandesa permite desde 2023 la eutanasia a menores de esa franja de edad bajo condiciones estrictas.

Debate sobre criterios y protocolos

La RTE evalúa los casos de eutanasia para verificar que los médicos implicados siguieron todos los procedimientos de diligencia debida.

Del total de casos, la RTE concluyó que en siete el médico no había respetado los criterios de diligencia exigidos por la ley, por lo que mantiene abiertas investigaciones para determinar si hubo irregularidades.

La comisión también introdujo el año pasado la denominada "regla de los 30 minutos": si transcurre media hora o más entre la administración del inductor del coma y del relajante muscular -que paraliza la musculatura, incluido el diafragma, provocando la muerte- la RTE califica el caso automáticamente como "médicamente negligente”, al considerar que la comprobación de que la persona estaba en estado de coma en el momento del fallecimiento deja de ser fiable.

Por otro lado, la RTE detectó durante el año pasado una práctica recurrente que considera problemática: la presencia de familiares -o incluso del propio médico ejecutor- durante la conversación privada entre el paciente y el médico consultor independiente.

En al menos un caso, ese hecho derivó en un dictamen de incumplimiento.

Como respuesta a la necesidad de actualizar sus criterios con mayor rapidez, la comisión ha trasladado su Código de Eutanasia al formato digital, con actualizaciones semestrales previstas cada 1 de enero y 1 de julio.

La edición vigente desde el 1 de enero de 2026 es la primera bajo este nuevo sistema.

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, en 2002, y mantiene una de las legislaciones más desarrolladas en esta materia a nivel internacional. En América Latina, la situación de la eutanasia es analizada en este informe.