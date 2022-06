Youstin Salas: "El interés de Saprissa es bastante fuerte"

3 de junio de 2022, 11:53 AM

El volante Justin Salas es uno de los jugadores más apetecidos en el mercado de fichajes. Haber tenido buenas presentaciones con la Selección Nacional en Canadá y en México así como tener regularidad con Grecia lo puso en la órbita del Saprissa.

Pese a que tiene un contrato de tres años con el Herediano, el jugador confirmó que Jafet Soto, gerente general del Team, negocia su vinculación al Deportivo Saprissa, tras conversaciones con Ángel Catalina.



Salas está de vacaciones por México y sacó tiempo para conversar con Teletica.com.

¿Cuál es la realidad sobre su futuro tras un destacado semestre? ¿Despertó el interés de varios grupos?

Ahorita tengo una oferta de Grecia para quedarme, con San Carlos también hubo contactos, con Saprissa también. Mi agente tiene buena relación con Jafet Soto y él a su vez con Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa. Yo soy ficha de Herediano. Mi agente también manejó opciones en Guatemala, fueron tres opciones, pero decidí quedarme en el país por un tema de Selección, para nadie es un secreto que he estado en las convocatorias y lo he hecho bien.

¿Cómo vislumbra su etapa en Selección?

Quiero seguir trabajando, Luis Fernando Suárez dijo que no estaban cerradas y quiero ganarme un campo para el Mundial que Dios primero estemos ahí. Decidimos quedarnos en el país y buscar la mejor opción.



¿Sobre lo que me decía de Saprissa, cómo está esa posibilidad?

El interés de Saprissa es bastante fuerte. Inició hace 15 o 20 días.

¿Pero Jafet Soto está anuente a estudiar ofertas?

Sí, mi agente tiene buena relación con Herediano. Con Jafet Soto hay muy buena relación con los equipos y mi agente, él (Soto) está anuente a ver opciones.



Son pocos sí y es difícil por la rivalidad que hay, pero todo se puede hacer posible por la buena que hay entre ambos clubes y gerentes y eso se hace más fácil. Ojalá Jafet tome la mejor decisión para mí y mi familia.

¿Cuánto tiempo podría durar esta negociación entre Herediano y Saprissa?

No sabría decirle, como le digo, ese interés lleva como 15 o 20 días. Al final hablan ellos y mi agente me informa que va bien la cosa, pero que faltan detalles. Va a llegar al momento, no sé como será la negociación.

¿Cómo toma este periodo de transferencias?

me ha aconsejado que hay que tomar todo con tranquilidad y si tiene que llegar, llegará esta oportunidad para mí. Creo que hice buenos partidos con la Selección y esto es de trabajo todos los días y al día de hoy no estoy en la Sele porque algo falta.

Lo he tomado con serenidad y con tranquilidad por mi esposa y mi hija. Mi esposa