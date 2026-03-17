Ya hay una luz para regreso de Fidel Escobar, según técnico de Panamá

El seleccionador nacional de Panamá, Thomas Christiansen, dio una luz para el regreso del defensor del Deportivo Saprissa, Fidel Escobar.

En la conferencia de prensa este martes, Christiansen señaló que el retorno del zaguero puede ser a finales de marzo o principio de abril.

Así lo contestó el estratega cuando brindó la lista de convocados para los dos juegos que sostendrán ante Sudáfrica el 27 y 31 de marzo.

“Sí, la verdad es que el tema de las hernias lumbares, cervicales o lo que sea, son jodidas, pero hay tiempo todavía para ver cómo evoluciona esa lesión. Yo solo puedo opinar sobre lo que me informaron, y es que iba a estar a finales de marzo o principios de abril", comentó el entrenador.

Además, Christiansen fue claro en que si no está al 100% deberá contar con otro jugador para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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"Y si no es el caso, tendremos que tirar por otro jugador, tampoco se cae el mundo. Hemos estado en Copa Oro y Copa América, donde hemos tenido bajas importantes y varias, y el equipo ha seguido siendo exitoso", agregó.

Este lunes, Teletica.com conversó con el jefe médico de la Selección de Panamá, Gerinaldo Martínez Quijada, y destacó que se tiene una buena comunicación con los morados.

"Los que sabe bien el estado es allá en Saprissa. Yo converso sí, y con frecuencia con el doctor Esteban Campos, sí hablamos, y él me tiene al tanto. Pero todo lo que suceda es en base a cómo está evolucionando allá en Costa Rica", comentó Martínez.

También el doctor dejó claro que "van paso a paso para poder que él tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre nosotros los médicos buscamos. Y no que vas a retornar y vas a tener una recaída".