¿Y Fidel Escobar? Esto es lo último que informa Saprissa sobre su lesión

El Deportivo Saprissa informó que el defensor Fidel Escobar estará aún más tiempo fuera de las canchas.

Escobar presenta una lesión en la columna lumbar y esta noche será sometido a un procedimiento de infiltración.

"Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas. Después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas", comunicó el club.

Los morados han resentido la baja del panameño, pues su defensa no se ha acomodado de la mejor manera en este inicio de temporada.

Esta situación comienza a encender alarmas en Panamá, ya que Fidel es uno de los convocados fijos por el técnico Thomas Christiansen y se espera que esté en óptimas condiciones para la Copa del Mundo.