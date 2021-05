El técnico del Deportivo Saprissa, Mauricio Wright se mostró un poco preocupado por el accionar de los morados en la derrota ante San Carlos 0-2 en el cierre de la fase regular del Clausura 2021.

Al final, pese a la derrota, los tibaseños lograron clasificar en el cuarto lugar, superando precisamente a los Toros del Norte apenas por gol diferencia.

“No fue un buen juego. San Carlos se esforzó y luchó y nosotros no tuvimos la capacidad de responder. No nos sentimos contentos, pero vemos la realidad de lo que estaba viviendo el Saprissa, el hecho de poder meterlo a la fiesta grande, creo que es bueno”, mencionó en sus declaraciones el técnico morado.

Ya sobre su rival en semifinales, Wright no ocultó que Alajuelense es el principal favorito y asegura que muchos “no dan nada por nosotros”.

“No es la primera vez que enfrentamos a Alajuelense en estas fases siendo ellos favoritos, pero ahora vamos a recuperar jugadores importantes para la serie, eso es el fútbol y es lo que nos gusta. Históricamente estamos acostumbrados a este tipo de situaciones

“Vamos a dar lo humanamente posible para lograr clasificar. Uno sabe que el rendimiento de Alajuelense ha sido muy bueno, muy parejo y muchos no dan nada por nosotros, pero, somos Saprissa, no me doy por vencido porque aquí me enseñaron a no hacerlo nunca”, explicó el técnico.

Los morados abrirán la serie este domingo a las 9:30 p. m. en Tibás, mientras que cerrarán el miércoles a la misma hora en el Morera Soto.