Wright: "Me quiero llevar la fotografía del repunte y esfuerzo para lograr la victoria"

El técnico del Deportivo Saprissa, Mauricio Wright, valoró como positivo el triunfo obtenido en casa este jueves ante el Comunicaciones de Guatemala, en la ida de los cuartos de los cuartos de final de Liga Concacaf.



El estratega se refirió a los errores grupales que los hicieron navegar contracorriente en gran parte del juego disputado en Tibás.

“No hubo ajustes, no estuvimos lo finos que queríamos, indudablemente recomponer un partido con un 0-2 no es fácil, pero me quiero llevar la fotografía del repunte y el esfuerzo para lograr la victoria, lo que queríamos era ganar no recibiendo tantos goles, pero el resultado sigue siendo favorable para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

Wright destacó las cualidades de un equipo guatemalteco que se apegó al libreto y por poco sorprenden a los morados en su propia casa.

“Revertimos un partido complicado ante un rival calificado que tuvo una buena noche en sus contragolpes y lo que planificaron. Nosotros debemos reconocer que dimos ventajas y el rival los aprovechó”, dijo ante los medios.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa reaccionó a tiempo para sacar sufrido triunfo ante Comunicaciones Los morados se levantaron ante la adversidad para terminar ganando 4-3 y sacar una ventaja mínima para lo que será el partido de vuelta en suelo chapín.

​El técnico apartó las críticas hacia la lateral izquierda, banda por la que Oscar Santis se movió con facilidad y culminó con triplete.

“En el fútbol no hay que sorprenderse de nada, el muchacho (Santis) tuvo una gran noche, estuvo muy efectivo, capturó dos centros precisos y los mandó a guardar de cabeza, así que es virtud del jugador”, destacó el técnico.

Saprissa tendrá que defender esta mínima ventaja en suelo chapín el miércoles 3 de noviembre, fecha en la que está pactada la vuelta.