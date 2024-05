Waston está de vuelta: "Sentirse un poco inútil, por así decirlo, es desgastante mentalmente"

El defensor Kendall Waston está de regreso. El futbolista supera una pubalgia que lo mantuvo alejado gran parte del semestre, incluso, hasta este domingo debutó en el Clausura y de qué forma.

Waston marcó el segundo gol en el triunfo morado 0-2 ante Puntarenas FC.

Esta victoria deparó el liderato para los tibaseños, al superar a Herediano por dos puntos (42 frente a 40).

Waston conversó con Teletica Deportes Radio y estas fueron sus declaraciones más destacadas.

Regreso: Pudimos sacar el partido, nosotros tuvimos mucho sacrificio y orden táctico, fue la clave para sacar el resultado, fue especial por mmi regreso y marcar, fue redondo.

Celebración de su gol: El cariño del grupo siempre lo he tenido, han estado conmigo durante todo este tiempo difícil, me han aconsejado, me han levantado cabeza cuando he estado con dificultad.

Complicado: Es parte de un complemento de todo, de muchas cosas, cada jugador quiere aportar, siempre estar sano para poder darle su granito de arena al equipo. Me tocó entrar de esta forma.

Paciencia: Pensé si esto podía durar un año, he tenido excompañeros que han tenido una lesión duradera, el sentirse un poco inútil, por así decirlo, es desgastante mentalmente porque había días que ni de la cama me podía levantar de una manera natural, tenía que arrastrarme o mi esposa me tenía que ayudar. Ese apoyo de mi familia es impresionante porque sin la ayuda de ellos no podía salir de ciertos baches mentales. Mentalmente a veces hay que estar fuerte y esa compañía que ayude en la adversidad es importante. Mi hijo y mi esposa deben de estar saltando de alegría.

Delantero: Ya la defensa estaba bien plantada y lo que queríamos era que sostuviera más arriba y que los defensas no lanzaron pelotas a nuestra área tan fácil. Simplemente fue algo táctico bien pensado.