Wanchope:“Creamos suficientes ocasiones, los goles llegarán”

Saprissa inició con pie firme la segunda fecha del Apertura 2025, al vencer 2-0 a San Carlos en el Estadio Ricardo Saprissa.

Tras el triunfo, el técnico Paulo César Wanchope analizó el desempeño de su equipo y se mostró satisfecho por la actitud de sus jugadores, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar.

“Hemos iniciado bien, fuerte y bueno. Desde que empezamos la pretemporada los muchachos demostraron un compromiso muy grande por trabajar, avanzar y crecer”, señaló Wanchope en conferencia de prensa posterior al partido.

El estratega morado subrayó que, aunque los resultados acompañan, el equipo tiene margen de crecimiento. “Entendemos que todavía hay mucho espacio de mejora y eso es importante. Lo fundamental es que se den los resultados, pero somos conscientes de que podemos mejorar”, añadió.

Uno de los puntos que destacó el entrenador fue la generación de oportunidades ofensivas, pese a la falta de contundencia frente al arco. “No me puedo preocupar de que no concreten; peor sería que no se dieran las ocasiones. Hemos creado suficientes oportunidades hoy como para terminar con más goles. Sé que los goles llegarán”, afirmó.