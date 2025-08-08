Wanchope sobre Marcos Escoe: “Tiene las características de delantero que andamos buscando”

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, confirmó la contratación del atacante Marcos Escoe, en la previa del partido de este domingo a las 11 a. m. ante Cartaginés en el estadio Fello Meza.

—¿Marcos Escoe es nuevo jugador de Saprissa? ¿Qué piensa del jugador?

Ya se llegó a un acuerdo con el jugador. Es un jugador con unas características interesantes a nivel internacional. Lo podemos potenciar es potente, rápido y son las características de delantero que andamos buscando. Es un jugador que le va a aportar muchísimo al fútbol nacional. Hemos estado, junto al Comité Técnico, dándole seguimiento durante las últimas semanas y estamos seguros que nos dará mucho.

—¿No encontraron las mismas condiciones en divisiones menores?

En la institución hay jugadores interesantes y buenos, esto es propio de un equipo grande, exigente, donde siempre vamos a buscar lo mejor. Jaime Vardy, goleador del Leicester, y fue a la selección, y ese equipo de la Premier lo contrató de un equipo aficionado. Es muy relativo. Hay que fijarse mucho en las características de jugador.

—¿Cómo está Kenay Myrie?

No es mucho, pero para este fin de semana consideramos que es mejor esperar.

—¿Qué opina de Gustavo Herrera?

Es un muchacho jovencito llegó al equipo más grande el área y eso no es fácil de manejar. Él no es que tenga que ver cómo adaptarse. Para él todo esto es nuevo, la presentación y atención mediática es primera vez. Es un fútbol diferente que tiene que conocer a sus rivales, defensas, jugadores, son situaciones que estamos seguros le vamos a dar todo el apoyo a que se adapte. De las condiciones no tenemos ninguna duda, es un jugadorazo, muy hábil y rápido.

—¿En lo táctico cómo ve a Gustavo Herrera?

Tiene la posibilidad de jugar de extremo y de 9, de media punta, pero aquí lo importante es que tiene la posibilidad de jugar en varias posiciones. No lo voy a encasillar en una sola posición.

—¿Con la llegada de Escoe se cierra el mercado?

Estamos con la idea de traer otro jugador. Es un jugador joven, que sí visualizamos que le va a dar rédito al Saprissa. Hay que tener el balance necesario. Hay que tener mesura a la hora de ascender a un jugador.