Wanchope sin tapujos: Esto dijo el técnico de Saprissa sobre Randy Ramírez y el biotipo

El joven Randy Ramírez es una de las gratas sorpresas del fútbol nacional. El muchacho fue un dolor de cabeza para el Saprissa en el empate 2-2 ante Liberia y tras el juego se reveló que el club morado estuvo interesado en el futbolista que hoy está a préstamo en Liberia de Fútbol Consultants.

Teletica.com conversó este lunes con Wanchope sobre el tema que él prefirió no hablar mucho el pasado domingo y en esta entrevista ahondó sobre Ramírez, su pensamiento sobre el jugador y también su concepto del biotipo de jugadores.

—¿Qué pasó con el tema de Randy Ramírez, es el goleador del torneo, ha sido una grata sorpresa y se dice que Saprissa estuvo interesado en el jugador?

Efectivamente, es muy buen jugador. La historia empieza con una llamada de Luis Fernando Fallas. Nosotros siempre hablamos de los jugadores que destacan o que están destacando tanto en la Primera División como en la Liga de Ascenso y él me dijo que valía la pena observar o darle seguimiento a Ramírez, ahí fue donde yo empecé a ver los partidos de las etapas finales de Fútbol Consultans y efectivamente sí llamó la atención y ahí inmediatamente pasé el informe y hablé con Sergio (Gila) y toda la gente que está al interno de la institución y nada más, ahí ya me desentendí porque, pues, no soy el que lleva todas las negociaciones y todo, pero sí nos llamó la atención. Sí, me llamó la atención y pasé el informe, ya después de ahí no sé qué pasó.

—¿En ese momento estaba don Sergio Guila como gerente deportivo o ya estaba en sus funciones Erick Lonis como miembro del comité deportivo?

Estaba don Sergio (Gila) todavía, él ya me hablaba de otros jugadores, en ese momento estaba ya por cerrarse lo de Mauricio Villalobos y bueno y otros jugadores entonces, pero ya después de ahí uno no puede avanzar más, no puede intervenir más.

—Esto también trae a colación otro tema de que se habla mucho del famoso biotipo de los jugadores. ¿Qué opina usted al respecto? Y por ejemplo el caso de Randy se ve que es un jugador muy habilidoso, pero ¿no sé si el tema biotipo entró en ese análisis?

Es que el problema es que en Costa Rica hay mucha ignorancia en los medios. Hay gente que tiene influencia en el país, gente que los escucha, pues, está mal informada y en términos generales hay mucha ignorancia. El biotipo, cuando uno habla de biotipo, no necesariamente estamos hablando de un jugador de dos metros o de 1.90 m.

Él (Ramírez) tiene un biotipo interesante, Ramírez, es rápido, es potente, es ﻿encarador, es muy técnico. Tiene un biotipo interesante para jugar de extremos y de hecho así lo hace.

Entonces a veces yo la verdad digo que uno no debe discutir con la ignorancia, pero por ejemplo bajo lo que están diciendo... Mauricio Villalobos entonces no podría jugar en mi equipo. Pero bueno, es complicado, es difícil, pero también entiendo el ambiente, debemos nosotros, pues, concentrarnos en lo que estamos y nos debemos a la institución, y nada más.

Imagínense que cuando yo estaba en el Cartaginés, en mi primera etapa, el jugador que más me llamaba la atención y que pudimos potenciar fue Cristopher Núñez y hasta el día de hoy siempre hablo bien de él.

Que me disculpen, digamos, todos los entrenadores que han estado en Selección, pero para mí Núñez es un jugador de Selección, por decirlo así. Esa es una opinión muy personal, imagínense, entonces, bajo lo que andan diciendo de ahí, Núñez no podría jugar fútbol ni jugaría conmigo. Pero conmigo fue titular indiscutible en mi primera etapa en Cartaginés.

—Referente a este tema de las contrataciones, ¿tiene alguna actualidad sobre la posibilidad de una nueva contratación?

Esto es un trabajo en equipo. Ya las características del delantero que andamos buscando, pues, ya las tenemos definidas. Ya yo di algunas opciones, también Eric (Lonis) tiene otras opciones. El comité deportivo también sugiere y a partir de ahí se van tomando las decisiones.

Ahora, no es una cosa así fácil porque ya todos esos jugadores, obviamente, ya iniciaron torneos, están con contrato y ya hay que ver temas contractuales, temas financieros, temas deportivos, muchas cosas que analizar para tomar una decisión y en eso estamos.

—Es decir, todavía no está cerrada la puerta de que no venga nadie... Digamos, si podría llegar algún nuevo porque le queda un mes todavía al mercado de fichaje.

Correcto, correcto. Todavía estamos trabajando en eso. Obviamente, más abocada al presente, al equipo, a cada partido y ya hay un comité que está evaluando y trabajando en el posible fichaje.

—¿Cómo ha visto al equipo en ese desenvolvimiento táctico? Ahora entendemos que siempre las visitas a Cartago, a Liberia son difíciles, pero ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento, la disposición táctica de los jugadores en el terreno de juego a lo que usted quiere y ha trabajado?

En términos generales, bueno, pero entendiendo que hay margen de mejora, eso es lo más importante. En el Campeonato Nacional vamos bien, pero podemos estar mejor, mucho mejor.

En la Centroamericana vamos bien, pero podemos estar mucho mejor. Entonces, partiendo de ahí y siendo conscientes de que podemos mejorar y podemos ser más consistentes en nuestro rendimiento, en nuestro funcionamiento. Porque hay partidos en que tal vez en los 90 minutos, tal vez no hay consistencia en nuestro juego o de partido a partido, pero lo importante es que en cuanto a resultados debemos y queremos mejorar en cuanto al funcionamiento también.

