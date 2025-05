Wanchope: "Rescatamos ese punto con lo que es Saprissa, a pesar de las cosas raras que hay"

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, analizó el clásico nacional 3-3, en el juego de ida de la final de fase en La Cueva.



Estas fueron las declaraciones de Wanchope tras el partido:

Análisis del juego: Yo creo que es importante mencionar que tal vez para los dos equipos fue complicado por la lluvia, pero peor para nosotros por el tipo de juego que hacemos. Fue difícil para nuestros jugadores adaptarse a esa situación. Rescatamos ese punto con lo que es Saprissa, a pesar de las cosas raras que hay. Con mucho pundonor y empuje, pero con menos fútbol porque no se podía jugar mucho. Esto está empatado para este miércoles.



¿Cosas raras?: Ustedes lo han visto y no entremos más en eso. Fue un buen espectáculo a pesar de la lluvia, del estado de la cancha, la gente se comportó a la altura y nada más. Nosotros estamos para analizar bien las situaciones y seguir luchando.



Ryan Bolaños: Con Barahona tenía tiempo de no jugar y tomamos la decisión de no jugar y confiamos. Hoy le tocó a Ryan, ha entrenado muy bien y es lo que visualizamos, considerábamos que Ryan podía ayudarle a Joseph. Loría tal vez no tenía el recorrido que queríamos del extremo para contener a Badilla, que lo conozco de la Selección Sub-17. Barahona venía sintiendo ya un problema muscular como desde el minuto 15 o 20 ya nos hacía señas.



Duelo con Óscar Ramírez: Bueno, tranquilo, normal como cualquier otro. Lo importante es que esto es una gran fiesta, clásico, etapa final y los muchachos se entregaron al máximo. Tuvimos las suficientes opciones para terminar 3 o 4-0 en el primer tiempo.



Estudio al Macho o se filtró información de entrenamientos de la Liga: No es el único técnico que analiza y estudia, yo entiendo que ustedes respetan mucho a Óscar, que ha ganado mucho, pero no es el único técnico que estudia. Es lo mínimo que tiene que hacer cualquier técnico. Aquí no es que está haciendo algo extraordinario, yo soy muy preciso y conciso, no necesito estar hablando de cuántos videos veo o analiza. Que Mariano haga cambios de orientación no es ninguna sorpresa. Yo respeto porque ha ganado mucho.