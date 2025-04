Wanchope previo a su primer clásico: “Hay que disfrutar de la competencia”

El técnico de Saprissa, Paulo César Wanchope, encarará su primer clásico este lunes a las 8 p. m. en el Morera Soto.

Wanchope conversó con los medios de comunicación este miércoles y estas son sus declaraciones más destacadas:

Primer clásico: Lo vivo con mucha responsabilidad. Ustedes (prensa) me han escuchado decir que hay que disfrutar de la competencia, estoy disfrutando de esto, de volver y disfruto la competencia y lo hago con mucha pasión. El tiempo que uno dedica a la preparación de los partidos y entrenamientos es grande y uno lo hace con mucho gusto. Lo viví en Argentina, Inglaterra, Japón y ahora como técnico.

Jugadores claves en la instancia final: En esta recta final y para ganar campeonatos yo estoy convencido de que debe haber una mezcla de jugadores experimentados y de los jóvenes que dan otro tipo de energía. Hay jugadores experimentados que ya saben a lo que van y saben afrontar este tipo de partidos.

Tiene otro jugador como Mariano Torres en el club o divisiones menores: Habrá que entender y buscar un sistema en donde podamos prescindir de un jugador de esas características en el futuro, o no lo sabemos. En mi primera etapa cuando estuve aquí como gerente, es importante contratar jugadores para la filosofía de Saprissa, yo lo he dicho que no estábamos buscando un jugador de las características de él, estábamos. Buscábamos un 9, pero siempre hay espacio para un buen jugador. La idea era buscar un sistema donde él se beneficie. No podemos buscar un jugador igual a él si no se encuentra, el Saprissa tiene que tener la capacidad para buscar un sistema que le pueda seguir dando campeonatos a la institución.

Jugador Mariano Torres: Indiscutiblemente, es uno de los mejores y no puedo ser irrespetuoso con la historia aún más atrás, escucho muy buenas cosas de Odir Jacques, por ejemplo. Está dentro de los mejores extranjeros y lo está demostrando.

Sebastián Acuña: Lo van a valorar y dichosamente no se le inflamó (el tobillo). Necesitamos gente a 100%, si sienten algo tienen que ser honestos y decirlo en el momento. Él no se sentía al 100% y para estos partidos se necesitaba honestidad. Parece que no es serio.

Marvin Loría: Ya está haciendo trabajos en cancha y lo podemos estar incorporando poco a poco, al final de esta semana, pero al 100% ya la otra semana estaría con nosotros.

Guimaraes: Es el Deportivo Saprissa contra Alajuelense, esto es anecdótico, el enfrentar a Guimaraes que fue entrenador mío en Herediano y Selección, tenemos una buena relación y nos toca enfrentarnos.

Ganar en el Morera Soto: Voy a repetir lo que dicen los técnicos, es un clásico y ese día estaría diferente, pero sí lo vamos a disfrutar todos.

Sanción a Guanacasteca: Es algo que se escapa de nuestras manos, es un tema administrativo que no dominó, todo eso para decirle que. Nuestra mente está en la preparación del partido.

Preparación para el clásico: Después del partido en conferencia yo dije que teníamos que concentrarnos en aspectos que nosotros podemos controlar y es nuestra preparación. Eso es lo que podemos dedicarle el tiempo.