Wanchope no considera que haya presión adicional tras no lograr el título

Saprissa tiene un año sin títulos. Paulo César Wanchope afronta este Apertura con la presión de volver a llevar a los morados a lo más alto, en un semestre con dos competencias.

Para el entrenador, el nivel de exigencia no cambia, a pesar de que ni siquiera pudieron pelear en finales durante el Clausura.

“La presión es normal, porque sabemos lo que significa y lo que es la institución. Es una institución grande, la más ganadora de Centroamérica, y eso lo entendemos y asumimos con naturalidad”, explicó el estratega.

Eso sí, Wanchope tiene claro que se debe, además del equipo, a una afición que el fin de semana anterior demostró que está en las buenas y en las malas.

“Entregarme al máximo, como lo he hecho desde que estaba como gerente deportivo y ahora en esta etapa como entrenador. Eso lo mueve a uno. Es una gran afición, una afición exigente, y lo que queremos todos es ganar un título más. No solo el cuerpo técnico, no solo los jugadores, sino toda la institución y la afición”, comentó.

Para este certamen, y con la Copa Centroamericana a la vuelta de la esquina, Paulo pudo participar desde el inicio en la formación del plantel.

“Sí, eso ha sido un trabajo en conjunto con el comité deportivo y siempre hay comunicación constante, casi todos los días. Siempre se llega a un consenso de lo que se quiere, las características. Eric (Lonis) sabe muy bien las características que necesitamos, de acuerdo al funcionamiento que queremos emplear, y estamos muy contentos con la planilla”, concluyó el entrenador.