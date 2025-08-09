Wanchope lo tiene claro: "Vamos a buscar un delantero"

El Deportivo Saprissa anunció este viernes la contratación del delantero Marcos Escoe y también continuará en el mercado la búsqueda de otro atacante.

Así de claro fue el técnico Paulo Wanchope al referirse sobre si con Escoe se acababa la época de contrataciones en el Monstruo.

"Estamos con la idea de traer otro jugador. (Escoe) Es un jugador joven, que sí visualizamos que le va a dar rédito al Saprissa. Hay que tener el balance necesario. Hay que tener mesura a la hora de ascender a un jugador", comentó Wanchope.

Además, al estratega se le realizó una repregunta para aclarar si la S busca un fichaje más en la ofensiva.



"Fui muy claro de que vamos a buscar un delantero. Estamos en eso", contestó Wanchope.



En la zona de ataque están el panameño Gustavo Herrera, Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y la más reciente contratación de Marcos Escoe.



El también panameño Newton Williams fue operado de la rodilla derecha y se perderá todo el torneo.

