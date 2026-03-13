Wanchope explicó el polémico fichaje de Marcos Escoe con Saprissa

Paulo César Wanchope habló por primera vez sobre la llegada del futbolista Marcos Escoe al Saprissa, en uno de los fichajes más polémicos de los morados en los últimos años.

Escoe llegó al club morado proveniente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) y su nivel fue fuertemente criticado al punto que tras 103 minutos en cinco meses fue enviado a prestamo a Pitbulls de la Liga de Ascenso.

Wanchope explicó a Tigo Sports, que el joven futbolista tenía condiciones y por eso lo recomendó al club, pero que no era lo que buscaban en ese momento.

“Marcos Escoe lo hablamos a lo interno, me hicieron la pregunta sobre él y yo dije: tiene potencial. Es un jugador que se ve que es potente, rápido, pero hay que trabajarlo en situaciones técnicas de cara al gol, en muchos aspectos. Es un talento que requiere mucho trabajo específico y ahí se tomó la decisión de contratarlo”, explicó a Tigo Sports.

Luego reconoció que no era la “solución” para el ataque del Saprissa.

“Ahora, ¿era la solución en el momento? No, así como no era la solución Gustavo Herrera”, indicó.

"De Marcos Escoe les dije que tenía potencial, pero había que potenciarlo, no era la solución. Gustavo Herrera tampoco era la solución en el momento". pic.twitter.com/fjltXCSLE4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 12, 2026

Escoe firmó dos años con Saprissa y fue enviado a préstamo sin pena ni gloria y regresará cuando ya le resten apenas seis meses de contrato, por lo que podría estar libre de fichar con algún otro club.







