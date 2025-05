Wanchope esperará hasta el último minuto por tres de sus figuras

Saprissa tendrá tres grandes dudas de cara al partido de vuelta de la final este miércoles ante Alajuelense en el Morera Soto.

Según explicó el técnico Paulo César Wanchope, este martes será vital para conocer si podrá contar con los lesionados Ariel Rodríguez, Carlos Barahona y Nicolás Delgadillo.

De ellos, Rodríguez es el que lleva más ventaja, pues ya suma varios días de trabajo, mientras que el argentino y Barahona parecen estar más complicados.

“Ariel ha estado entrenando bien y lo llevamos de forma progresiva, pero si no lo involucramos dentro de los 18, vamos a ver cómo viene y cómo se entrena hoy, pues, en exigencia hay que ver reacciona ante la fatiga, Nico y Barahona tienen valoración y examen para ver cuál es su reporte médico, pero lo de Nico no sé ve muy bien”, mencionó Chope.

El estratega asegura que el tiempo es poco y apenas basa su trabajo en recuperación de los futbolistas, aunque sí es exigente en lo que pide a sus dirigidos.

“Creo que a términos generales el funcionamiento ha sido bueno, hemos mejorado, qué queremos ser más efectivos, hicimos tres goles, pero queremos hacer más goles y seguir creciendo en nuestro juego, el funcionamiento ha sido bueno, pero siempre uno quiere más, no solo en la parte ofensiva, sino en defensa”.

Otro aspecto que le preocupa es la parte defensiva, pues a su criterio recibieron muchos goles en los últimos partidos.

“Hablé del equilibrio que hay que tener para poner defendernos y atacar bien, no se puede atacar si no recuperamos la pelota o definir bien en dónde recuperar y a veces por tramos en el partido acá que tuvimos el domingo pasado por ese afán a veces no quedábamos bien parados y no existía esa vigilancia ofensiva”, indicó.