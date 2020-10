Walter Centeno: “Ya cumplimos la cuota de partidos perdidos”

El estratega del Deportivo Saprissa, Walter Centeno, lamentó la derrota en Guápiles ante Limón, ya que deja ir a posibilidad matemática de alcanzar el liderato de su grupo con el juego que le debe al calendario.

Centeno fue más allá y explicó que sus jugadores tienen claro lo que se necesita para ser campeón nacional, y una de las condiciones es no perder más de tres partidos en el Apertura, cuota que ya llegó a su límite.

“Ya les había dicho a mis jugadores que si queríamos ser campeones no podíamos perder más de tres partidos y ya cumplimos la cuota, ya no se puede volver a perder y ese fue el partido de hoy”, indicó Walter Centeno.

Una de las claves para evitar las derrotas es mantener la intensidad de juego y concretar los goles en tramos del partido donde se tiene que liquidar, según el propio estratega.

“Me pasó el torneo pasado donde hacíamos buenos primeros tiempos y no sosteníamos, para ser completos tenemos que jugar 90 minutos y no nos alcanza con lo que hacemos en 45, pero eso me compete a mí“, concluyó Centeno.

El Deportivo Saprissa volverá a la acción el próximo domingo cuando reciba en su estadio a San Carlos en juego de reposición valedero por la fecha 9 del torneo de apertura.