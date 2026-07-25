“Voy a tener que meterme a clases de bombo”: Presidente del Saprissa se hizo viral en las redes

La victoria del Saprissa 5-1 ante Pérez Zeledón dejó momentos destacados en el arranque del Torneo de Apertura 2026, pero uno de los más particulares fue ver al presidente de los morados tocar el bombo con La Ultra.

Roberto Artavia se hizo viral al subir con la barra morada y ayudar a comandar el ritmo al tocar el bombo con uno de los líderes.

El video fue publicado por El Podcast de la Hinchada y compartido por TD Más.

La reacción no se hizo esperar y el propio Artavia bromeó en sus redes sociales.

“Voy a tener que meterme en clases de bombo, a ver si acaso sostengo el ritmo... Gracias a la Ultra por siempre estar ahí”, bromeó en su cuenta de X.

A muchos morados les sorprendió verlo ahí y otros sí bromearon que le costó llevar el ritmo.