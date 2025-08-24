Volvió Vladimir Quesada y también la sonrisa a la ‘Cueva’

Vladimir Quesada desempolvó la varita mágica. La limpió un poco, realizó unos movimientos, como si de pinceladas fuera y listo, Saprissa cambió… Cuesta creerlo, pero es cierto.

Tras solo 24 horas tras la salida Paulo Wanchope, el Saprissa de Quesada mostró otra cara completamente a lo visto en los anteriores juegos y goleó 4-0 a un irreconocible Sporting FC, que tiene que cambiar mucho si quiere recuperar terreno en el certamen.

Y es que con Vladimir Quesada al frente volvió la sonrisa a la Cueva. Un Gerson Torres mostró su mejor rostro desde que fichó con los morados y se destapó con un doblete. También marcó Ariel Rodríguez y por un rato, la afición olvidó los problemas y el desgano en ofensiva que tuvo por ejemplo el martes anterior ante Independiente de Panamá.

Kendall Watson volvió a ser Kendall y Arboine sigo demostrando que pasa por un gran nivel. Saprissa en estado puro.

El primer tanto fue una viveza de Rodríguez. El delantero se avivó en un rechace, tomó la pelota y sin pensarlo mandó el balón al fondo de los cordeles en apenas nueve minutos. La acción la revisó el VAR por fuera de juego, pero al final el festejo fue positivo.

Luego vino el show de Gerson. El volante lució sus mejores galas y puso el segundo tanto de la noche con un remate cruzado al 22’ y colocó la el tercero con una enorme definición por la izquierda al 66’ para el festejo en Tibás.

Torres incluso llevó la alegría a las gradas con varias jugadas vistosas que hicieron entrar en calor al público, quienes el martes deberán llenar la “Cueva” para apoyar a su equipo ante el decisivo partido ante Motagua.

La cereza en el pastel la puso Marvin Loría para el 4-0 definitivo al 90+4'.

El único punto flojo de la noche sigue siendo el de Gustavo Herrera, quien aún no se acomoda en el plantel.

Los morados son segundos en la tabla con 10 puntos, uno menos que el líder Liberia.

La recuperación llega justo en el mejor momento, pues, enfrentarán primeramente al Motagua por Copa Centroamericana y luego vendrá el clásico nacional ante Alajuelense.

Para Sporting FC la pesadilla continúa y apenas suman un punto en cinco presentaciones. Pese al debut de su nuevo técnico Minor Díaz, el equipo sigue sin presentar mucho en el Apertura 2025.