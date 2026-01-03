Vladimir sobre refuerzos: "Yo creo que soy el más contento de todos"

El Deportivo Saprissa fichó al panameño Tomás Rodríguez, al nicaragüense Bancy Hernández y se dio el regreso del cubano Luis Javier Paredela y Rachid Chirino, todos atacantes. Situación que tiene muy complacido al atacante Vladimir Quesada.

Vladimir destacó el esfuerzo para traer a estos futbolistas al equipo y que si por él fuera tendría solo atacantes en el Monstruo.

"Yo creo que soy el más contento de todos, en algún omento tal vez como algo natural del ser humano y de entrenador yo dije, yo quisiera casi que solo delanteros en nuestro equipo, lo cierto es que con la llegada de todos estos muchachos y los que se han valorado, la decisión fue por ellos para mí es importantísimo, soy el más agradecido y el que está más contento", comentó Quesada.

Uno de los factores que tiene más complacido a Vladimir es la polifuncionalidad que tienen los jugadores que estarán en el frente de la ofensiva morada.

"Además de lo que tenemos en casa encontramos gran versatilidad en el campo de juego, no traemos jugadores que están encasillados en un solo puesto sino pueden cumplir en uno, dos o hasta tres puestos en el terreno de juego", citó Quesada. Y agregó: "Encontramos versatilidad en ellos, cuando saltan al terreno de juego puede uno empezar jugando como extremo derecho, pero también puede ser delantero, mediocampista o extremo izquierdo, eso nos dan ellos".

Los morados están a la espera de que sus extranjeros queden con toda la documentación al día para que puedan debutar en el inicio del campeonato, que será el 14 de enero.