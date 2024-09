Vladimir sobre penales: “Cualquier jugador puede fallar”

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, brindó sus opiniones luego del empate sin goles ante el Antigua de Guatemala, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El estratega hizo hincapié en que el Monstruo tuvo más ocasiones de gol que el cuadro chapín y que no fueron nada más los dos penales fallados por el plantel.

Estos fueron los temas más importantes que tocó Vladimir en la conferencia:

Análisis: Yo no voy a decir que es mal porque estaríamos desmejorando al rival, hizo muy buen esfuerzo. El punto que nos llevamos es muy válido.

Autocritica: Yo respeto opiniones, cada uno tendrá la suya, todos los saprissistas tenemos opinión. El titular es suyo y usted lo acomoda como quiera. Nosotros hicimos un buen esfuerzo. Si hoy pudieron ver fútbol a nivel internacional puede ver que no es nada diferente a lo que se da en el mundo. Equipos como el Manchester City no dejaron de usar la línea de cinco para enfrentar a rivales enconchados. Creo que merecimos más, pero no es una cuestión de merecimientos. El punto es bueno, pero no estamos contentos con el resultado.

Dos penales fallados: Nada… lamentablemente fallamos los penales, son seres humanos nuestros jugadores, cualquier jugador en el mundo puede fallar. Los que han tenido la oportunidad de estar en un terreno de juego saben que esto puede pasar.

Juego de vuelta: En este momento está en que vamos a presentar todo el mayor respeto hacia Antigua. Vamos a presentar el mejor once sobre el terreno de juego.

Superior: Yo creo que nosotros tuvimos otras muchas oportunidades. Incluso, antes de tener uno más en la cancha. Ustedes están nada más viendo todo hacia los penales pero hicimos un buen juego. Creemos que hicimos un buen partido, quién fue superior, eso se lo dejo a ustedes.

Planteamiento de Antigua: Es nuestra responsabilidad ver los juegos de Antigua en la Copa Centroamericana y también los de su torneo nacional. Vienen haciendo muy buen trabajo, están en esta etapa y eso habla muy bien de ellos. Su rendimiento en el campeonato nacional es peleando los primeros lugares, eso habla muy bien del buen trabajo que están haciendo.