Vladimir sobre no tener equipo completo: “No nos victimizamos”

El técnico morado, Vladimir Quesada, explicó que ha sido difícil no tener al equipo completo, pero no por eso se victimiza.



Estos fueron los temas que tocó Vladimir en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado a las 8 p. m. ante Herediano.



Anhelo de equipo completo: Yo creo que hemos sido reiterativos en eso, ha sido difícil, en este momento, de los últimos, Eduardo Anderson, Youstin salas y Mariano Torres nos quedan, están haciendo algunos trabajos pero no completamente. Ha sido difícil y yo quiero que quede claro, nosotros no nos victimizamos y no nos hacemos los pobrecitos y hay que darle para delante.

Los muchachos están algunos en unos momentos y otros en otros. Estamos en la pelea en los diferentes torneos en que competimos. Queremos ganar siempre como es en Saprissa.

Por todas esas cosas que usted apunta no hemos hecho nuestro mejor juego, pero tenemos el potencial para hacerlo y mejorar, que no solo los resultados nos acompañen, pero nosotros queremos buenos resultados y buen juego, donde seamos contundentes y dominadores de las diferentes fases del partido. Creemos que eso lo vamos a lograr una vez estemos completos y cuando repitamos varios partidos con la misma alineación.



Regreso de jugadores: Yo no voy a decir claramente, a mí me enseñaron que las cosas de la casa se hablan hacia adentro. Hemos identificado muchas cosas que nos están afectando en los diferentes aspectos que involucran el entrenamiento deportivo. Hemos identificado y seguimos tratando de corregir, trabajar sobre ellos y yo creo que casi que vamos a estar pronto completos con la planilla de los jugadores profesionales al 100%. Eso nos va a ayudar mucho, eso debería generar competencia y eso va a provocar un mejor rendimiento individualmente y colectivamente.



Respaldo de dirigencia: La enseñanza y la filosofía y cultura deportiva que nos inculcaron desde niños aquí en Saprissa. Nosotros hemos tratado que se adhiera a las diferentes generaciones. Nosotros siempre queremos ganar, lo queremos hacer mañana, el próximo fin de semana y queremos ganar siempre.

Yo estoy consciente y yo voy a estar acá hasta que Dios quiera y después hasta que mis autoridades, las personas que me pidieron que viniera a esta posición, igualmente me soliciten que me haga a un lado y yo lo voy a hacer porque eso fue lo que acordamos. Igual cuando no esté aquí, que yo espero que sea por muchos años, igual apoyaré a la persona que esté aquí y al equipo. Soy saprissista y lo seguiré siendo hasta que cierre mis ojos.



Herediano de Jafet Soto en relación con el de Walter Centeno: El fútbol es así, el partido pasado creemos que debimos ganar, hicimos un gran trabajo y fuimos por muchas fases dominadores del mismo juego, no es de merecer, pero hicimos cosas para obtener un buen resultado. Es un mejor equipo porque tiene más partidos encima, tiene los partidos de Copa Centroamericana encima y todo eso lo hace más fuerte. Mañana esperamos la mejor versión de Herediano, vienen haciendo un gran trabajo, es su característica y esperamos un partido sumamente difícil.



Gino Vivi: Un día me pasaron una nota de alguien objetando el porqué no las actuaciones de Vivi, es una cuestión de desinformación, Gino Vivi se lesionó desde el primer entrenamiento, tuvo un esguince de tercer grado y tuvo un problema en el tobillo, eso ha imposibilitado que se muestre como él quiere. Ahora está teniendo más minutos, en esos minutos ha dado muy buenas pinceladas, ha dejado un buen sabor de boca de lo que puede hacer en el terreno de juego. No solo ahora, sino el martes pasado ante Antigua en una cancha muy pesada ante un rival muy fuerte. Esperamos que en los próximos partidos pueda seguir por el mismo camino. A nivel contractual, eso a mí no me incumbe, eso debe hablarlo él con el director deportivo.



Marcel Hernández: Es importante, le vamos a poner atención a Marcel, él se ha ganado ese respeto, en los últimos partidos viene anotando y haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que ponerle cuidado al trabajo colectivo de Herediano. En los diferentes momentos del partido hay que tener concentración, pero nos interesa más el accionar colectivo de Herediano. Tenemos que hacer un buen partido porque vamos a enfrentar a un rival que viene haciendo las cosas bien.