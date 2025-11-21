Vladimir sobre Mariano Torres: "Lamento que no haya jugado para nuestra Selección"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, brindó su análisis sobre Mariano Torres, quien a su juicio es de los mejores jugadores que ha observado en su vida.

Esto en la previa del juego ante Herediano de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.

Estos fueron los temas más importantes que tocó Vladimir en la conferencia de prensa:

Liderato: En algún momento ya lo habíamos dicho antes del parón tan largo y necesario, en aquel momento las cosas no se iban a definir, con el juego de ayer, con todos los equipos ya con los partidos cumplidos, nos queda muy claro lo que tenemos que hacer: ganar mañana. Vamos a enfrentar a un gran equipo. No va a ser un partido nada fácil, el partido de mañana es la meta inmediata.

Clasificar a semifinales: Para nosotros es importante, lo que nos hace falta es un punto para asegurar la clasificación. Hay que clasificar y pelear por el liderato, son las metas nuestras.

Equipo completo o tiene bajas: Estamos muy bien, prácticamente solo Newton Williams y Deyver Vega no podrán ser tomados en cuenta para el juego de mañana. Todos los otros jugadores están a las órdenes del cuerpo técnico para ser tomado en cuenta.

Herediano se juega el torneo: Bien, creo que Jafet lo dice muy claro, ellos están concentrados desde ayer, eso habla de la seriedad del partido. Un juego ante el bicampeón nacional y como llegamos ambos equipos buscando cosas importantes ya lo hace todavía un partido más atractivo para nosotros también.

No lograr el boleto al Mundial: Para todos es muy triste no haber obtenido la clasificación. De alguna manera nos tiene que dejar satisfechos que todos hicimos lo que estaba a nuestro alcance para dejar al grupo trabajar. Sí... será a esperar la próxima oportunidad que se hagan las cosas bien, que se piensen bien las cosas, tenemos tiempo para hacerlo. De alguna manera esto lo vivimos, en el 90 clasificamos, luego en el 94 y 98 no obtuvimos la clasificación.

Tarjetas amarillas: Tenemos bien contabilizado lo de las tarjetas amarillas, pero no vamos a cuidar a nadie porque tenemos que asegurar la clasificación y tenemos que buscar el primer lugar.

Mariano Torres extranjero con más partidos a nivel nacional: No lo sabía, me alegra mucho por Mariano, es un gran profesional, hay una muy buena relación con él y con otros muchos, es muy bueno saberlo. Yo he dado mi opinión personal de lo que creo que es Mariano en nuestra institución y en el fútbol nacional y respetando opiniones de todos, yo lo creo así: Mariano, probablemente, es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa y cuidado no en el fútbol nacional. Esto lo respalda, es un gran trabajador, lamento que no haya jugado para nuestra selección, que nadie haya echo el esfuerzo de procurar esa oportunidad. Espero que mañana haga un gran partido.

Regreso de la Selección de Kendall Waston, Joseph Mora y Warren Madrigal: Bastante tristes por lo que sucedió, pero no nos podemos atascar. No pueden estar sufriendo por lo que sucedió y ya no se puede resolver, sino hay que ver hacia adelante. El futuro es hoy y mañana, y tienen estos tres jugadores, más Fidel Escobar, mostrar su mejor versión mañana. Ni ellos hacen un duelo, que lo hubo el martes por la noche, ni tampoco Fidel viene haciendo un carnaval como conversé con él. Ya Vladi, lo que pasó, pasó. Ya ganamos el martes, hubo fiesta, celebramos, pero ya pasó. Él, igual que el resto de los seleccionados nuestros, se pusieron a las órdenes.

Ajustes tácticos: Sobre el terreno de juego la mayor disposición física, técnica, táctica y mental. El partido ya se tiene que jugar en la mente de los muchachos. Evaristo Coronado me dijo, juegue el partido antes, piense en eso, la ciencia lo comprobó. La imaginación y realidad se juntan, así se lo hacemos ver a nuestros muchachos.