Vladimir sobre Javon: "Yo entiendo a la gente, pero él las falla porque las busca"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, se mostró satisfecho, luego del triunfo 1-0 frente al Herediano en La Cueva.

Quesada analizó el momento del delantero Javon East, quien falló algunas acciones frente al marco, pero concretó el gol de la victoria.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir Quesada:

Análisis: Fue un lindo partido, continuamos en la lucha, estamos ahí, en puestos de clasificación que siempre ha sido nuestra primera meta. Una vez que estemos firmes vamos a intentar clasificar y hacerlo de primeros. Nuestro triunfo es meritorio. Tal vez nos quedamos cortos en las anotaciones, pero bueno... anotamos las que merecimos y parece que fue solo una. Entendemos que el potencial es enorme y podemos dar más.

Actitud: La actitud y el comportamiento en este partido fue muy bueno y queremos mantenernos así para los siguientes partidos. Estamos en la pelea con miras a lo que viene esta semana.

Gino Vivi y Luis Díaz: Tienen buen potencial y ellos tienen que saber que todavía pueden dar más de eso. Gino salió muy aplaudido por la afición, hoy vieron una pincelada de lo que puede dar Gino, nosotros lo conocemos bien desde fuerzas básicas.

Mariano Torres, Eduardo Anderson y Youstin Salas recuperados: Yo creo que esto es todavía el punto clave, hay una seguidilla clave de partidos, vamos a ocuparlos a todos, a veces muchos minutos, a veces más menos, a veces pocos minutos, pero todos son importantísimos y necesarios.

Javon East: Yo pienso que no debo decir más, yo entiendo a la gente, pero él las falla porque las busca y difícilmente, un delantero, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, las va a meter todas, así son los goleadores. A pesar de que la gente, en algún momento, mostró su malestar, pero él hace un movimiento para estar ahí. Con esa que anotó pudimos ganar, es normal, la gente es así, de amor al odio, del odio al amor, la gente no controla su pasión, hay que tener un poco más de tranquilidad. La gente debe analizar un poco más los movimientos que se hacen y uno de ellos es Javon, su insistencia, se lo recompensó.

Jefferson Brenes: Tenemos más de 20 jugadores, Jefferson jugó en Guatemala, hizo un gran desgaste, en una cancha muy mala, creímos con Jefferson que tanto él como otros jugadores tenían que descansar. Cuando hay bastantes jugadores recuperados y que puedan estar en competencia podemos darnos ese lujito.