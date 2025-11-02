Vladimir sobre gol de Herrera: “Es algo refrescante para nosotros”

El Deportivo Saprissa está de líder en estos momentos con 29 puntos, a falta de la visita de Alajuelense a Liberia este domingo a las 7 p. m.

El técnico morado, Vladimir Quesada, enfatizó que el club está en un buen estado de forma de cara al cierre de campeonato.

Además, tuvo su comentario tras el ansiado gol del delantero panameño Gustavo Herrera.

“Es un gran aliciente, es algo refrescante para todos nosotros. Gustavo ha hecho las cosas muy bien y lastimosamente el Marco se le había negado” comentó Quesada.

Y agregó: “Es joven y tiene enormes deseos, el fútbol hoy premió a Gustavo y de eso estamos felices y esperamos que se le siga abriendo el marco porque él lucha para eso”.

Para Vladimir, el principal objetivo es garantizar la clasificación a semifinales lo antes posible.

“Usted gana dos partidos y se mete a zona de clasificación, pero empatas dos partidos y te ves en la mitad de la tabla para abajo. Eso se puede dar. Entendimos y hablamos al inicio de la segunda vuelta de que está tenía que ser mejor que la primera. Este equipo está así, este grupo tiene una ética profesional enorme”, sentenció.

Sobre el parón del torneo, el timonel de la S aseguró que siempre apoyará a la Selección Nacional, aunque el Monstruo vuelve a escenario en el torneo hasta el 22 de noviembre frente a Herediano en Tibás.

“Es definitivo que no es bueno para nosotros ni para los equipos, pero todo lo que sea para beneficio de selección nacional tenemos que hacer el esfuerzo”, concluyó. ​