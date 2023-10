Vladimir sobre 100 partidos con Saprissa: "Eso no es importante, yo no necesito que me reconozcan nada"

100 partidos con Saprissa: Yo no quiero que me reconozcan nada, yo no estoy aquí, por títulos de hombres, lo que me importa es que el que todo lo puede, el que mandó a mí a este mundo, vea cómo es mi comportamiento. Con todo respeto, yo no necesito que la prensa o el grueso de la afición me reconozca nada a mí, que les reconozcan a los que están en el camerino. Yo no sabía que había llegado a los 100 partidos, ni siquiera que estaba cerca. Para mí eso no es importante, pero yo no necesito que me reconozcan nada, mientras mi esposa, familia, nietos, familiares cercanos sepan quién soy yo y tengan buen concepto de mí, yo estoy tranquilo.