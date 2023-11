Vladimir silenció a sus críticos… al menos por un rato

Por Daniel Jiménez | 7 de noviembre de 2023, 7:24 AM

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, silenció a sus críticos... al menos por un rato, luego del clásico nacional.

Quesada tuvo una lectura de juego atinada y realizó los cambios ildeales para sellar un triunfo ante la Liga que casi que le garantiza el liderato.

"La vez pasada yo se lo dije, no se le estaba dando el reconocimiento a Vladimir y que la gente se le iba encima por cualquier cosa, no le gusta como habla en la conferencia por lo que dice, eso es totalmente aparte del trabajo de él, él tiene muy buen análisis", indicó el técnico Mauricio Montero, en el programa Contragolpe de TDMÁS, de la periodista Gabriela Jiménez.

Montero también analizó cómo fue que Vladimir se impuso ante la Liga de Andrés Carevic en la parte táctica.

"¿Cómo contuvo a la Liga? Fue al amarrar el medio campo con Ulises Segura, Fidel Escobar y Mariano Torres, puso laterales rápidos para los desbordes de la Liga y lo frenó totalmente, eso tienen que reconocerlo, Vladimir lo dice muy bien, a mí no me interesa que me reconozcan nada", añadió.



Por su parte, en este mismo espacio, el exfutbolista Carlos Hernández reconoció que a Quesada le ha tocado suplir muchas bajas durante esta temporada.

"Él ha hecho demasiado para suplir baja, cuando no tuvo a Mariano, Guzmán, Jefferson Brenes, tuvo que improvisar a Gerald Taylor de contención y que no lo estaba haciendo mal. Yo creo que Vladimir lo ha hecho bien", indicó Hernández.

Crecimiento defensivo de Javon East

Vladimir ha tenido que utilizar a jugadores en otras posiciones como por ejemplo: Gerald Taylor de contención o Fidel Escobar también como volante. Además, a Javon East como un extremo.

"Hay una cosa que nadie ha visto lo que él hizo con Javon, que juega de extremo, antes no bajaba ni marcaba, ahora viene y hace el dos contra uno en banda, te sale y son cosas que se trabaja en cuanto al sacrificio", explicó Montero.

Sin méritos

Quesada en días pasados brindó una conferencia de prensa, en la que indicó que no necesita que le reconozcan nada.

"Yo no quiero que me reconozcan nada, yo no estoy aquí, por títulos de hombres, lo que me importa es que el que todo lo puede, el que mandó a mí a este mundo, vea cómo es mi comportamiento. Con todo respeto, yo no necesito que la prensa o el grueso de la afición me reconozca nada a mí, que les reconozcan a los que están en el camerino", añadió.

Y agregó: "Yo no sabía que había llegado a los 100 partidos, ni siquiera que estaba cerca. Para mí eso no es importante, pero yo no necesito que me reconozcan nada, mientras mi esposa, familia, nietos, familiares cercanos sepan quién soy yo y tengan buen concepto de mí, yo estoy tranquilo".



El técnico está a las puertas de garantizar el liderato, pues aún quedan 12 puntos por jugar y la S tiene cuatro puntos de ventaja sobre la Liga.