Vladimir: "Saprissa gana los partidos que tiene que ganar"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, brindó su análisis de la actualidad del equipo morado tras el 1-1 ante Herediano, en Tibás.

Quesada respondió por qué el Monstruo solo tiene cinco puntos de 18 posibles ante los otros tres clubes grandes del país.

"Igualmente ellos han tenido problemas con nosotros, los partidos nuestros han sido difíciles, pero para ellos también y yo entiendo lo que entiendo por experiencia, que en algún momento estuve en el terreno de juego y después a este nivel, que sí, es importante la historia, pero este es un equipo que normalmente cambia la historia", comentó Vladimir.

Para el estratega de la S, su institución "es el equipo que del ADN, de la esencia, que mucha gente que no estuvo acá y que no ha estado acá no puede entender, pero existe, este es el equipo de la Saprihora, este es el equipo de no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo y este es el equipo de que Saprissa gana los partidos que tiene que ganar y veremos cuando lleguemos a esas instancias, qué tenemos que hacer para poder ganar esos partidos".



Específicamente sobre el juego frente al Team, Quesada calificó de "justo" el resultado obtenido. "En algún momento fuimos dominantes, en otros momentos fuimos dominados".

Además, reconoció que "no era el resultado que deseábamos, obviamente que queríamos ganar, queríamos ser primer lugar".

Los tibaseños son segundos con 30 puntos, a uno de Alajuelense que juega este domingo a las 4 p. m. ante Sporting FC en el Morera Soto.