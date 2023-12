Vladimir responde si Saprissa es favorito para llevarse el título

10 de diciembre de 2023, 8:16 AM

"El ser favorito provoca presión y vuelvo a decirle, nosotros somos Saprissa, eso se da. La presión la ejerce la prensa, la afición y el rival. Nosotros no hemos dicho que somos favoritos, la prensa y la afición son los que le dicen y se acepta", comentó Vladimir .

Además, una situación importante que destacó el estratega es que el equipo recuperó a la mayoría de sus lesionados en la parte final de la temporada y ahora tiene a más jugadores a los que tomar en cuenta en esta etapa final.



"Para esta fase final hemos recuperado casi todos los jugadores, lo que no tuvimos durante el torneo. Y eso es un lindo problema y en el fondo es una tristeza para uno, porque no crea que estando en esta posición, no nos sentimos tristes cuando tenemos que dejarlo fuera del 11 inicial, también de estar en el banco de suplentes", concluyó.