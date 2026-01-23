Vladimir respira: Saprissa despierta ante el peor equipo del torneo

La presión estaba al máximo... pese a ser el inicio de campeonato, en esto todo es acumulativo y la puesta en escena del Saprissa de Vladimir Quesada no era nada buena... eso lo entendió el Monstruo que se aprovechó del peor equipo del campeonato, Sporting FC, para lograr los primeros tres puntos en el torneo.

Los morados derrotaron 0-1 a los albos y lo dejaron en el último lugar con tres derrotas al hilo. Con esto, el técnico Vladimir puede respirar con más tranquilidad en el banquillo.

Ciertamente, el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomán Rodríguez hicieron un buen juego, llegaron a darle refrescamiento y peso al ataque de la S.

De Sporting hay que decir que lo intentó con remates de media distancia y fue ahí cuando apareció el portero Abraham Madriz de buena manera para sostener el cero.

El gol apareció al 18', por medio de David Guzmán, quien aprovechó un rechazo al centro del portero Leonel Moreira, quien detuvo un potente remate de Rodríguez.

El juego tuvo disputa de tú a tú, los segundos balones fueron claves para algunos ataques prometedores. Los albinegros encontraron en Luis Díaz su jugador más desequilibrante y un verdadero dolor de cabeza para Joseph Mora.

Al 63' ingresó el cubano Luis Paradela, de quien los morados esperan mucho este torneo. Entró al campo y se mostró con picardía.

Con este triunfo, Saprissa es quinto con cuatro puntos, mientras Sporting último sin puntuar.