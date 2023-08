Vladimir quiere exigencia: "No todo está bien, tenemos muchas cosas que mejorar"

"Estamos muy contentos por el rendimiento individual y colectivo. Los resultados nos han respaldado y aunque muchos dicen que usted aprende más de las derrotas, yo creo que se puede aprender de las victorias y eso sí, no cegarse. Hay muchas cosas por corregir y no podemos cruzarnos de brazos. Somos conscientes de eso, a pesar de que los resultados nos acompañan, no todo está bien y tenemos todavía muchas cosas que mejorar", comentó Quesada.