Vladimir Quesada: “Yo vivo muy tranquilo antes y después de esta serie”

Yo no tengo redes sociales, Manuel Gerardo Ureña me dijo que no necesito leer o escuchar a la prensa para saber cómo jugué. Yo vivo muy tranquilo antes y después de esta serie que acabamos de pasar. La tranquilidad me la da la confianza que encuentro en el grupo de jugadores. El entrenamiento de hoy fue excelente. Estoy muy a gusto y con tranquilidad.