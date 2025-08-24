Vladimir Quesada: "Yo me siento cómodo en Saprissa, no me veo en otro lugar"

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, expresó su emoción por volver a dirigir en “La Cueva” y destacó el papel determinante de la afición en el resultado 4-0 ante Sporting FC.

“Es muy lindo vivir otra vez esta experiencia, es impresionante volver a dirigir en este estadio. Le agradezco a esta afición, los campeonatos se empiezan a ganar desde la gradería”, señaló Quesada con evidente emoción tras la victoria.

El estratega reconoció la labor del plantel y la actitud con la que enfrentaron el compromiso: “Agradecido con Dios y con las personas que me dieron la oportunidad, a los muchachos que tuvieron una gran actitud hacia el partido. Todos se esforzaron.

“Ellos son parte de lo que hoy sucedió, no hicimos ningún entrenamiento, solo hablamos con los jugadores sobre lo que significa pertenecer al Saprissa”, añadió.

Aunque el marcador reflejó superioridad, Quesada admitió que el duelo no fue sencillo. “El marcador puede hacer ver que el partido fue fácil, pero no fue así, corrimos mucho, enfrentamos a uno de los equipos que mejor se conformó para este torneo (Sporting FC), los resultados no se les han dado, pero fue complicado”, explicó.

​El estratega, que se mantenía dentro de la institución como encargado de las divisiones menores, contestó con claridad la pregunta de por qué acepta siempre que se le llama al banquillo del primer equipo.

“He tenido ofrecimientos para dirigir en otro lado y lo agradezco, pero yo me siento cómodo en el Saprissa. No me veo en otro lugar, quisiera terminar mi carrera deportiva en esta institución”, afirmó.

El timonel indicó que se sentará con la Comisión Técnica para ver si refuerzan la plantilla o no.

“Tenemos un gran grupo encabezado por Enrique Rivers, Roy Myers, Víctor Umaña y Erick Lonis; para mí eso es importantísimo, son gente de fútbol y con quienes se puede analizar cada aspecto”.

Finalmente, el entrenador trazó un paralelismo con históricos como Alex Ferguson y Arsene Wenger, al señalar que sueña con una estadía prolongada en el banquillo morado: “Todo será en manos de Dios. Lo que le pido a los jugadores es que suden esta camiseta con cariño y honor, hay una sinergia increíble entre ellos y mi persona”, concluyó.