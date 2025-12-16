Vladimir Quesada y Óscar Ramírez, dos de los técnicos más ganadores que irán por una estrella más

La final de segunda fase entre Alajuelense y Saprissa nos dejará un verdadero duelo de titanes en el banquillo.

Por un lado, Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense; por el otro, Vladimir Quesada en Saprissa. Ambos, dos de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol costarricense.

Ramírez suma cinco títulos de Primera División (Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013.

Además, cuenta en su currículum con una Liga de Ascenso (2009), una Recopa (2025) y la recién obtenida Copa Centroamericana (2025). Sumen también la clasificación al Mundial 2018 con la Selección Nacional.

Quesada, por su parte, suma cuatro, todos con el Saprissa: Clausura 2018, Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024. Así como una Súper Copa y Recopa obtenidas en el 2023.

“Es una de las personas que más admiro como ser humano y entrenador, la mesa está servida, ellos por el campeonato y nosotros por extender el torneo.

“Hay una gran admiración para Óscar como persona y técnico, pero yo quiero ganar, y los muchachos quieren ganar”, indicó Quesada tras preguntárselo por su duelo ante el Machillo Ramírez.

En sus últimos dos enfrentamientos previos durante este Apertura 2025, el Machillo le sacó ventaja ganando los dos partidos por 0-1 en Tibás y un 2-0 en el Morera Soto.

De ganar la final de fase, la Liga lograría el ansiado título 31 en su historia e igualaría al Herediano como segundo equipo más ganador del fútbol tico.

Por si fuera poco le permitiría a Ramírez alcanzar los seis títulos locales igualando a Marvin Rodríguez y Odir Jacques y quedaría a uno solo de Jeaustin Campos como los estrategas más ganadores de todos.

De conseguir la victoria, Saprissa obligaría a jugar una final nacional ante la Liga y si ahí vuelve a asestar el golpe, los morados alcanzarían el título 41 y el quinto para Vladimir Quesada que igualaría al Machillo en el apartado de máximos ganadores de la Primera División.

La mesa para el duelo de banquillos, está servida.

Los títulos de cada uno:

Óscar Ramírez

5 Veces Campeón Nacional

Invierno 2010

Verano 2011

Invierno 2011

Invierno 2012

Invierno 2013

1 Liga de Ascenso 2009

1 Copa Centroamericana 2025

1 Recopa 2025

Clasificó a Costa Rica al mundial 2018

Mundialista Rusia 2018

Vladimir Quesada

4 Veces Campeón Nacional

Clausura 2018

Clausura 2023

Apertura 2023

Clausura 2024

1 Súper Copa 2023

1 Recopa 2023

**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes



