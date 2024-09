Vladimir Quesada tras eliminación: “No es un torneo importante”

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, dio unas declaraciones que están dando de qué hablar esta noche de este miércoles tras la eliminación del Torneo de Copa.

Los morados cayeron en penales 3-2 ante el Santos, luego de empatar 1-1 en 90 minutos, y tras el partido, Quesada fue crítico con el torneo”.

“No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios. De alguna manera para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación, pero nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo hay que respetar”, respondió Vladimir en declaraciones a Tigo Sports.