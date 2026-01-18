Vladimir Quesada tras derrota ante Herediano: "Hay un gran sin sabor"

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, expresó su frustración tras la derrota 2-0 ante Herediano en Santa Bárbara, resultado que dejó a los morados sin victorias tras dos fechas del Torneo de Clausura 2026 y que prolongó la racha negativa en el estadio Carlos Alvarado.

“Hay un gran sinsabor en nosotros”, reconoció Quesada al analizar el compromiso.

El estratega destacó que su equipo mostró una cara sólida en la primera parte, pero fue incapaz de sostener el rendimiento en el complemento. “Fuimos un gran equipo en la primera etapa y lamentablemente otro en la complementaria”, admitió.

El entrenador tibaseño fue claro en que este arranque no responde a las expectativas históricas del club.

“No es el inicio de torneo que siempre nos imaginamos como saprissistas y ganadores”, señaló, aunque recalcó que el enfoque debe estar en corregir errores y reenfocar el camino hacia el objetivo principal: la zona de clasificación.





Quesada también mostró confianza en la conformación del plantel y en la capacidad de reacción del grupo. “Tenemos un buen grupo de jugadores para poder revertir este mal inicio de torneo, tenemos cantidad y calidad”, afirmó, subrayando la necesidad de que ese potencial se refleje en el rendimiento colectivo.

En un ejercicio de autocrítica, el técnico asumió responsabilidades por el momento que atraviesa el equipo.

“Todos somos responsables y obviamente el primero soy yo. Hay que hacer un autoanálisis”, expresó, dejando claro que las correcciones deben empezar desde el cuerpo técnico.

Finalmente, Quesada reconoció la dificultad histórica de Saprissa en este escenario. “Nos ha pesado este reducto y difícilmente hemos sacado un buen resultado”, comentó, aunque aseguró que el equipo trabajará para revertir esta situación y cambiar la tendencia en futuras visitas a Santa Bárbara.



