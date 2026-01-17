Vladimir Quesada sobre visitar Santa Bárbara: “Hemos sacado buenos resultados, pero nos falta ganar”

Saprissa visita este sábado una cancha en la que aún no sabe lo que es vencer al Herediano.

Se trata del césped sintético del Carlos Alvarado de Santa Bárbara, donde los rojiamarillos han encontrado un fortín, pues, nunca han caído ante los tibaseños.

Desde que el Herediano compite en esta cancha los morados suman cinco derrotas y un único empate, precisamente en su última visita el pasado 17 de setiembre del 2025, en una igualdad 3-3.

Para el técnico Vladimir Quesada, los números solo quedan para la prensa y las rachas cree que son para batir.

“Son cosas del fútbol, aunque en los últimos partidos que hemos ido allá hemos sacado buenos resultados, pero nos falta ganar”, mencionó el técnico este viernes en la conferencia previa.

Además, añadió que claramente quieren revertir esta situación este sábado.

“Herediano en la mayoría de partidos ha sacado su ventaja allá y nosotros queremos revertir esas situaciones, mañana (este sábado) será un lindo día para poder revertirlo. Esperamos un gran partido ante un equipo muy bien dirigido y conformado. Esperamos hacer una buena presentación que para nosotros sería ganar”, destacó.

Saprissa no vence como visitante al Herediano desde el pasado 14 de diciembre del 2023 en la final de Ida y en la que se impusieron 1-2 pero en el estadio Coyella Fonseca.

Este sábado el reto será mayúsculo para los morados que se visitarán Santa Bárbara a partir de las 8 p. m. en transmisión de Teletica Radio.



