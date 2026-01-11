Vladimir Quesada sobre el Clausura: “Creo que va a ser más difícil que el torneo anterior”

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, reconoció que el equipo afronta una presión creciente tras tres torneos consecutivos sin títulos, y anticipa que el Clausura 2026 será más exigente que el certamen anterior.

“Hemos tratado de reforzar el equipo lo mejor posible para enfrentar este torneo, que creemos, y en lo personal creo, que va a ser más difícil que el torneo anterior, porque es el torneo que desciende a un equipo”, señaló.

Quesada además trató varios temas más.

Situación de permisos de trabajo de los refuerzos

“Lamentablemente todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones.”

Análisis del torneo

“Sé que los equipos se han reforzado muy bien todos, sobre todo los equipos coleros que quedaron de últimos en la etapa de clasificación anterior. Entonces eso me hace entender que el torneo va a ser muy competitivo.”

Extranjeros y competencia interna

“Tenemos seis extranjeros. Habrá que tomar la decisión de que uno de ellos no va a iniciar el torneo inscrito.”

“El proyecto de Minor no es que venga directamente a ser número uno. Él va a competir como el resto de los muchachos. Cuando digo resto, no me refiero solo a Abraham y a Isaac.”

“Va a haber una competencia muy sana y esperamos que el próximo martes, en el inicio del campeonato, podamos tomar la mejor decisión de quién o cuál de ellos tiene que saltar al terreno.”

“En este momento la situación es diferente y por lo menos yo no tengo temor ni miedo de tomar una decisión y que cualquiera de ellos tenga que saltar al terreno de juego, no solo en la portería, sino en cualquier otro puesto sobre el terreno de juego.”