Vladimir Quesada sobre el arbitraje: “Lo que pedimos es equidad”

Sin ahondar mucho en el tema. Vladimir Quesada sí habló del arbitraje, en la conferencia previa a al juego de vuelta de la final ante Alajuelense.



No insistió mucho en el tema, pero fue claro.

Arbitraje del domingo

Lo que pedimos es equidad. No queremos que se repita lo del miércoles, lo único que pedimos es un buen arbitraje y equidad, porque lo ocurrido en el Morara fue una barbaridad. La equidad debe ser para ambos.

Jugadores expulsados

No podemos hacer nada y no podemos saber si nos van a afectar hasta el partido, lo que hablemos antes es especular y no me gusta.

Esteban Alvarado

Ayer Alvaro vino a entrenar e hizo el trabajo de recuperación con el resto. Su rodilla estaba pico o nada inflamada.

Experiencia de los entrenadores

Guardiola dice que en el día del partido los entrenadores tienen un 10% de influencia. Tiene que preparar durante la semana y los días previos la táctica y la estrategia y a seguir, pero uno puede influir poco en el día del partido. Entendemos que Alajuelense está muy bien dirigido por Alexandre y su grupo de trabajo.

Renuncia de Keylor Navas

No sabía de esta noticia. Normalmente no sigo los medios. Lo que siempre digo es que todos debemos respetar las decisiones de unos y de otros. Le agradezco lo que hizo por Costa Rica y por nuestra Selección Nacional.

Racha anotadora en el Ricardo Saprissa

Es importante, obviamente nos da tranquilidad de que hemos encontrado el aco rival y es difícil que el equipo se vaya sin perforar el marco rival y que las oportunidades que dejamos escapar el miércoles podamos reivindicarlas en el marco contrario.

Fidel Escobar

El ritmo de juego no puede ser el mejor, viene de días con poca intensidad y pocos entrenamientos, pero sigue siendo Fidel. Es un gran jugador, polifuncional, con una gran riqueza técnica y táctica.