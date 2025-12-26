Vladimir Quesada seguirá en el banquillo del Saprissa

Saprissa despejó las dudas que tenían algunos morados con respecto a su futuro en el banquillo.

Vladimir Quesada y su cuerpo técnico seguirá en el banquillo morado de cara al próximo Torneo de Clausura 2026.

“Con Vladimir tenemos un compromiso en el cuerpo técnico hasta el otro campeonato, así que vamos a seguir con él y pues con su trabajo hemos mejorado bastante”, explicó Erick Lonis, gerente deportivo del Saprissa.

El gerente deportivo dio el contexto de que Vladimir Quesada es uno de los más apasionados de toda la institución.

“Vladimir es un ser humano extraordinario, él tomó un equipo y sin entrar en valoraciones del cuerpo técnico anterior, tomó a un equipo muy vulnerable, tenía una inestabilidad en todos los planos hasta dirigencial, estaba en un momento de transición y aun así terminamos el torneo compitiendo”, destacó Lonis.

Para Lonis, los morados hicieron un gran torneo, pese a no conseguir el título nacional, pues la institución venía en un periodo de transición.

“Hoy podemos decir que competimos con buen nivel, se elevó el nivel de jugadores importantes y competimos en una final que tiene un buen nivel y con un técnico que nos lleva seis y siete meses de ventaja y superamos al segundo favorito que era el Cartaginés y no nos alcanzó por temas muy puntuales”.

Desmienten llegada de Víctor Cordero.

A su vez, el gerente deportivo salió al paso para desmentir ciertos rumores sobre la llegada de Víctor Cordero como gerente deportivo.

Lonis aseguró que no ve redes sociales, pero sí ha estado al tanto de las informaciones que se manejan y le extraña que un rumor llegue tan alto.

“Una de las situaciones difíciles es estar desmintiendo rumores, el tema de Víctor Cordero, no entiendo por qué ha tomado tanta trascendencia porque no hemos hablado nada de eso y les digo que me lo pregunten cuando tengan y me preocupa la importancia que otros medios serios le están dando a esas informaciones”, mencionó.

Además desmintió una eventual salida de Jefferson Brenes hacia Liberia.

“Solo las informaciones que salgan del club son las oficiales, se dan muchos rumores que no son, como el tema de Jefferson Brenes y su salida, nada de eso ha sido cierto”, explicó.



