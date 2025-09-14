Vladimir Quesada salió en defensa de Marcos Escoe y los jugadores jóvenes
El técnico morado resaltó la actitud de sus jugadores en el triunfo ante Guadalupe FC.
El delantero Marcos Escoe fue el futbolista más criticado pese al triunfo de Saprissa 3-1 ante Guadalupe FC.
El joven atacante ingresó de variante al medio tiempo, pero la afición fue perdiendo la paciencia con sus recepciones fallidas y pases incompletos.
La principal molestia llegó al minuto 88, cuando Escoe remató al cuerpo del portero de Guadalupe FC y, al llevarse las manos a la cabeza lamentándose, no advirtió que la pelota había quedado suelta y todavía en juego.
En conferencia de prensa, el técnico Vladimir Quesada defendió a capa y espada a su futbolista y a otros jóvenes de la institución:
“Ustedes (prensa) piden jóvenes figuras y lo mismo para la afición, la gente los maltrata porque fallan una, fallan dos o fallan tres… Incluso los de experiencia hoy en día fallan. Ustedes deben hacerle entender a la afición que ellos fallan porque son jóvenes. Esto es una cuestión de educación, debemos entender que los muchachos de la noche a la mañana no van a jugar casi perfecto, para esto se requiere tiempo”.
Además, añadió: “El muchacho fue valiente, siempre pidió la pelota, tomó malas decisiones como cualquier otro. Esperamos seguir dándole oportunidad a él, así como a otros”.
Quesada también explicó que Escoe puede jugar por ambas bandas y como centrodelantero: “Lo conozco desde Selecciones Nacionales cuando estuve ahí”.
Sobre el regreso al triunfo tras dos fechas sin victoria, el estratega aplaudió la actitud de sus futbolistas:
“La actitud y el comportamiento de los muchachos hoy fue diferente al partido ante Puntarenas. Hoy, por grandes tramos del partido, fuimos al frente, volvimos a ser el equipo de antes de la derrota ante Puntarenas. Todos los partidos para Saprissa son difíciles, porque el rival saca su mejor versión”.