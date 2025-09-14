Vladimir Quesada salió en defensa de Marcos Escoe y los jugadores jóvenes

El delantero Marcos Escoe fue el futbolista más criticado pese al triunfo de Saprissa 3-1 ante Guadalupe FC.

El joven atacante ingresó de variante al medio tiempo, pero la afición fue perdiendo la paciencia con sus recepciones fallidas y pases incompletos.

La principal molestia llegó al minuto 88, cuando Escoe remató al cuerpo del portero de Guadalupe FC y, al llevarse las manos a la cabeza lamentándose, no advirtió que la pelota había quedado suelta y todavía en juego.

En conferencia de prensa, el técnico Vladimir Quesada defendió a capa y espada a su futbolista y a otros jóvenes de la institución:



“Ustedes (prensa) piden jóvenes figuras y lo mismo para la afición, la gente los maltrata porque fallan una, fallan dos o fallan tres… Incluso los de experiencia hoy en día fallan. Ustedes deben hacerle entender a la afición que ellos fallan porque son jóvenes. Esto es una cuestión de educación, debemos entender que los muchachos de la noche a la mañana no van a jugar casi perfecto, para esto se requiere tiempo”.

​Además, añadió: “El muchacho fue valiente, siempre pidió la pelota, tomó malas decisiones como cualquier otro. Esperamos seguir dándole oportunidad a él, así como a otros”.

Quesada también explicó que Escoe puede jugar por ambas bandas y como centrodelantero: “Lo conozco desde Selecciones Nacionales cuando estuve ahí”.

Sobre el regreso al triunfo tras dos fechas sin victoria, el estratega aplaudió la actitud de sus futbolistas:



“La actitud y el comportamiento de los muchachos hoy fue diferente al partido ante Puntarenas. Hoy, por grandes tramos del partido, fuimos al frente, volvimos a ser el equipo de antes de la derrota ante Puntarenas. Todos los partidos para Saprissa son difíciles, porque el rival saca su mejor versión”.



