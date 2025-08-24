Vladimir Quesada regresa al Saprissa con esta alineación

El técnico Vladimir Quesada comenzará su tercer periodo al mando del Deportivo Saprissa este sábado por la noche (8 p. m.) cuando enfrente al Sporting FC.

Quesada apenas dirigió su primer entrenamiento este viernes por la tarde, justo antes de ser presentado como el sustituto de Paulo Wanchope.

Tras esto pulió detalles este mismo sábado con los jugadores para este partido ante los albinegros.

El primer equipo de Vladimir en su retorno es el siguiente:

Por su parte, Sporting FC también debutará a un viejo conocido en el banquillo como lo es Minor Díaz, quien fue presentado a mitad de semana en sustitución de Luis Marín.

Díaz y Sporting FC saldrán de la siguiente manera:

Leonel Moreira, Jefry Valverde, Kevin Espinoza, Ariel Soto, Ian Lawrence, Gabriel Brown, Yoserth Hernández, Carlos Pineda, Adolfo Feoli, Ariel Arauz y Erick "Cubo" Torres.

El partido está programado para las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, que de momento luce un ambiente un poco deslucido.