Vladimir Quesada: "Nos sentimos molestísimos, estamos indispuestos"

Por Daniel Jiménez | 3 de marzo de 2024, 18:50 PM

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, le puso el pecho a las críticas, luego del empate 2-2 ante San Carlos.

Quesada respaldó al portero Kevin Chamorro, quien se fue silbado de La Cueva.

Además, enfatizó en que está molesto por el presente que tiene el equipo.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir:

Desconcentraciones: Yo creo que nos estamos yendo del partido y eso lo tenemos visualizado, hemos visto en los diferentes partidos que nos pasa igual, cuando nos vamos del partido estamos dando permisos y los rivales están aprovechando esas situaciones y nos sentencian en nuestro marco, cosa que nosotros no estamos haciendo. En el primer tiempo pudimos haber anotado una o dos veces, lamentablemente las oportunidades que creamos no las estamos sentenciando en el arco contrario. Son cuestiones mentales, de atención y concentración. No nos sentimos cómodos con lo que está sucediendo. Hemos estado viendo qué nos sucede y estamos trabajando en eso en la cancha y el psicólogo Pedro Bonilla. Estamos incómodos, molestos y tristes por lo que está sucediendo, pero tenemos potencial.

Silbidos de la afición a jugadores: El fútbol es un deporte tan lindo que todos pueden opinar y se respeta. Ahora bien, con respecto a los muchachos... le doy un ejemplo, hoy la gente estaba pidiendo a gritos a Douglas Sequeira, por ejemplo, y hace unas semanas usted (periodista) lo estaba criticando.

Convocados a Selección: No podemos hacer más, a no ser un caso de fuerza mayor, no le vamos a poner peros a nuestra Selección Nacional, se nos vuelve a dificultar.

Críticas a Kevin Chamorro: No entiendo qué es lo que se le achaca a Kevin Chamorro, no entiendo en qué ha fallado. No recuerdo en cuál tuvo injerencia. Kevin va a seguir jugando, está haciendo las cosas bien. Que yo viera, él no tuvo injerencia en ninguno de los goles. Está haciendo las cosas bien y vamos a seguir respaldando.

Reacción de David Guzmán: Yo no me voy a referir hasta que yo no escuche las declaraciones, todos los jugadores queremos jugar, obvio él quiere jugar, al igual que el resto, eso lo entiendo perfectamente.

Ventaja de Herediano en liderato: Es una ventaja muy amplia, nos sentimos molestísimos, estamos indispuestos, pero tenemos que mantener la calma y no podemos tomar decisiones a lo loco.