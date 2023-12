Vladimir Quesada no ve tan diferente al Herediano de fase regular con el de la final

Sin embargo, esos duelos fueron con el anterior técnico Jeaustin Campos, quien salió por la sanción en su contra por actos discriminatorios.



¿Qué tan diferente es este Herediano al que enfrentó en fase regular?



-Yo realmente no he visto gran diferencia del Herediano con diferencia a lo que venía haciendo el antiguo cuerpo técnico

He visto cuatro jugadores atrás, tres en el medio y tres en ataque. Creo que es muy poco tiempo. Ahí está Breansse Camacho y no creo que cambien mucho.



¿Cómo tomó la noticia del retiro de Christian Bolaños?



-Muy respetable la decisión de Cristian, el se vino manejando como debió y es debido con don Sergio Gila y ellos ya anunciaron su posición y su nuevo rol dentro de la institución. Fueron 23 años dejando en alto al Saprissa y representando al club en el extranjero.



¿Cómo analiza el sorteo de la Concacaf que será esta noche y el hecho que enfrente a un equipo de la MLS o México?



-Para mí no es nada nuevo. Nosotros sabemos que nos va a tocar un equipo mexicano y de la MLS y sabemos que ellos sí son referentes de la Concacaf, no solo a nivel de clubes. Nosotros somos Saprissa y siempre vamos a tratar de ganar y esa es nuestra misión y visión desde su fundación.



¿Qué tan definitivo es el primer partido de esta final?



-Sigo pensando en lo mismo, que no es definitorio aún ganando nosotros, creo que no es definitorio para la serie y el ejemplo es la última serie ante el Cartaginés que ganamos haciendo un buen partido y sabía que teníamos que terminar la serie. Es importante salir bien librado y cuando digo que vamos a buscar un buen resultado.



¿Qué tan complicado será el partido en el Coyella Fonseca?