Vladimir Quesada: “No somos ni mejores ni peores que antes del juego”

El Deportivo Saprissa perdió ante Alajuelense y cedió su lugar en la cima a los manudos. Ante esta situación, el técnico Vladimir Quesada atendió a la prensa y estos fueron los temas tratados.

Resultado del partido y desempeño del equipo

Nuestra expectativa era ganar el partido y no fue así.

No mostramos el nivel que normalmente veníamos mostrando. Liga Deportiva Alajuelense nos superó y el marcador habla por sí solo. Entiendo algo: no somos ni mejores ni peores que antes del juego.

Historia reciente de clásicos

Hace rato que el Saprissa no perdía los dos clásicos ante Liga Deportiva Alajuelense en fase regular. Esto no determina nada para lo que viene. Todos los partidos hay que ganarlos, así nos enseñaron en la casa morada.

Hemos perdido los dos clásicos de esta fase regular, pero la historia se puede revertir. No nos gusta perder, estamos molestos, pero comprendemos que esto no termina aquí. Probablemente veremos una posible final con ellos.

Rendimiento de jugadores por los costados

Gustavo Herrera y Warren Madrigal lo intentaron al igual que el resto del equipo. Tal vez no con tanta claridad, pero estoy conforme con su trabajo y con el de los jugadores que los sustituyeron.

Cierre del torneo y zona de clasificación

Actualmente hay equipos que no pueden darse el lujo de empatar en los próximos cinco partidos. Tal vez nosotros no estamos en esa situación, pero no podemos bajar los brazos ni darnos permisos. Lo que suceda con otros equipos no nos importa; lo que importa es nuestra situación.

Una de nuestras metas es estar en zona de clasificación, pero nada está definido. No podemos darnos permisos y a partir de mañana empezaremos a trabajar en el partido contra el PFC.

Planificación y parones por selección

Los parones por selección afectan la planificación de todos los equipos. Hay que dar todo el espacio posible a la selección nacional, pero esto rompe el ritmo de los equipos.

Lo que hay que hacer es seguir trabajando, programar partidos de preparación, ya sea a nivel internacional o con los equipos con los que ya jugamos, para mantener un buen ritmo cuando se reanude el campeonato.

Relación con la afición

Nuestra afición es la más exigente del país, y eso lo entendemos. Esto es porque somos el equipo más ganador del país. Por eso esperamos verlos el próximo domingo, apoyando al equipo como siempre lo han hecho.